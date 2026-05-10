В Херсонской области во время атак ВСУ пострадали мирные жители

Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), зафиксированных 9–10 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что мужчина 1964 года рождения получил ранения во время атаки на поселок городского типа Горностаевка. У него диагностировали множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму.

«Госпитализирован в Геническую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

По словам Сальдо, другой мирный житель пострадал в селе Каиры, расположенном в Горностаевском округе. Мужчину 1985 года рождения доставили в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Губернатор подчеркнул, что у пострадавшего есть тяжелые травмы.

Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары еще по нескольким населенным пунктам. В Клинах, Богдановке, Раденске и Дмитровке после атаки выявили повреждения жилых домов. Также в Богдановке оказалась повреждена линия электропередачи, в Костогрызовке — школа и административные здания, в Клинах — административные здания, в Старолукьяновке — складское помещение.

Ранее в Херсонской области при атаке ВСУ пострадал заместитель главы округа.