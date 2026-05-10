Зеленский заявил, что Украина передала России списки на обмен пленными

Зеленский: Украина передала РФ списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000

Украинский координационный штаб уже передал России списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что гарантии проведения обмена на себя брала американская сторона.

«Обмен пленными 1000 на 1000 - готовится и должен быть проведен», — сказал Зеленский.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готовила списки пленных для обмена с Украиной еще до перемирия. Помощник главы государства также отметил, что для обмена военнопленными между РФ и Украиной нужно проделать черновую работу. А именно: составить список, найти реальных людей и потом договориться, а потом и начать физический обмен, объяснил Ушаков.

В ночь на 9 мая президент США Дональд Трамп заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной произойдет «практически сразу». Он также объявил о начале трехдневного перемирия между Россией и Украиной.

Ранее омбудсмен Москалькова заявила о переговорах с Украиной по военнопленным.