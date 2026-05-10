Зеленский заявил, что Украина передала России списки на обмен пленными

Зеленский: Украина передала РФ списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский координационный штаб уже передал России списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что гарантии проведения обмена на себя брала американская сторона.

«Обмен пленными 1000 на 1000 - готовится и должен быть проведен», — сказал Зеленский.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готовила списки пленных для обмена с Украиной еще до перемирия. Помощник главы государства также отметил, что для обмена военнопленными между РФ и Украиной нужно проделать черновую работу. А именно: составить список, найти реальных людей и потом договориться, а потом и начать физический обмен, объяснил Ушаков.

В ночь на 9 мая президент США Дональд Трамп заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной произойдет «практически сразу». Он также объявил о начале трехдневного перемирия между Россией и Украиной.

Ранее омбудсмен Москалькова заявила о переговорах с Украиной по военнопленным.

 
