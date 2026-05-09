Ушаков рассказал о подготовке к обмену пленными с Украиной

Ушаков: РФ вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до перемирия
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия готовила списки пленных для обмена с Украиной еще до перемирия. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

«С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было», — сказал он.

Помощник главы государства также отметил, что для обмена военнопленными между РФ и Украиной нужно проделать черновую работу. А именно: составить список, найти реальных людей и потом договориться, а потом и начать физический обмен, объяснил Ушаков.

В ночь на 9 мая президент США Дональд Трамп заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной произойдет «практически сразу».

Трамп накануне объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

Ранее Россия вернула всех граждан, захваченных ВСУ в Курской области.

 
