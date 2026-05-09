Трамп рассказал о предстоящем обмене пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной произойдет «практически сразу». Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Трамп накануне объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Сначала российские военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. В РФ они будут проходить лечение и реабилитацию.

По информации Минобороны, Объединенные Арабские Эмираты и США способствовали возвращению бойцов ВС РФ из украинского плена, выступив посредниками.

Ранее Россия вернула всех граждан, захваченных ВСУ в Курской области.

 
