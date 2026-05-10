Раскрыто условие Ирана в рамках предложения США по урегулированию конфликта

Ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта включает условие о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщает ISNA.

По данным журналистов, текст, переданный пакистанскому посреднику, сосредоточен на прекращении войны на всех фронтах, особенно в Ливане.

В начале мая США передали Пакистану, выступающему посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, ответ на предложение Ирана по прекращению войны, которое состоит из 14 пунктов.

Тогда же Иран направил Соединенным Штатам состоящий из 14 пунктов план по урегулированию конфликта. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Перед этим власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Президент США при этом сомневается в приемлемости иранских предложений и уже допустил возобновление ударов.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.