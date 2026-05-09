В Одессе военный устроил стрельбу

В одной из пиццерий в Одессе пьяный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил стрельбу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его информации, было слышно не менее пяти выстрелов.

Как пишет СМИ, полиция уже задержала стрелявшего, оружие изъято. В результате инцидента никто не пострадал.

2 мая в Киеве военный ВСУ открыл огонь из-за конфликта на дороге. Он устроил стрельбу из пистолета после попытки другого водителя перестроиться. Очевидцы скрутили этого бойца ВСУ.

23 апреля во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. По данным местных Telegram-каналов, он стрелял из револьвера типа «Флобер». Такое оружие не относится к боевому.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание супермаркета и приступили к спецоперации, в ходе которой преступник был ликвидирован. Украинская генпрокуратура квалифицировала случившееся как теракт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Никополе Днепропетровской области Украины мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.