Житель Димитрова рассказал о подрыве ВСУ всех шахт перед бегством из города

Украинские военные перед отступлением из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) подорвали инфраструктуру всех шахт в городе и его окрестностях. Об этом рассказал ТАСС эвакуированный местный житель по имени Сергей.

«Вот все три шахты взорвали. На видео снимали, они снимали все и смеялись. Немцы даже не взрывали шахты, работали, а эти взорвали», — сказал собеседник агентства.

По словам Сергея, шахты были градообразующими для населенного пункта с населением около 50 тысяч человек.

27 декабря прошлого года начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Димитрова.

По данным МВД ДНР, украинские военнослужащие оставили в городе большое количество оружия и боеприпасов. Ведомство показало кадры из Димитрова, на которых можно увидеть подвал жилого дома, где располагался пункт запуска украинских дронов типа «Баба-Яга». В том числе в помещении лежали несколько авиабомб.

В июне прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в населенном пункте Удачное к западу от Красноармейска в ДНР. Также украинские военные уничтожили два вентиляционных ствола шахты в пригороде Красноармейска. Оба промышленных объекта были взорваны при бегстве ВСУ с позиций.

Ранее в ВСУ признали нецелесообразность боев за северные окраины Димитрова.