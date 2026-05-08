Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

«Даже немцы так не делали»: ВСУ подорвали все шахты в Димитрове перед бегством из города

Житель Димитрова рассказал о подрыве ВСУ всех шахт перед бегством из города
Shutterstock

Украинские военные перед отступлением из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) подорвали инфраструктуру всех шахт в городе и его окрестностях. Об этом рассказал ТАСС эвакуированный местный житель по имени Сергей.

«Вот все три шахты взорвали. На видео снимали, они снимали все и смеялись. Немцы даже не взрывали шахты, работали, а эти взорвали», — сказал собеседник агентства.

По словам Сергея, шахты были градообразующими для населенного пункта с населением около 50 тысяч человек.

27 декабря прошлого года начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Димитрова.

По данным МВД ДНР, украинские военнослужащие оставили в городе большое количество оружия и боеприпасов. Ведомство показало кадры из Димитрова, на которых можно увидеть подвал жилого дома, где располагался пункт запуска украинских дронов типа «Баба-Яга». В том числе в помещении лежали несколько авиабомб.

В июне прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в населенном пункте Удачное к западу от Красноармейска в ДНР. Также украинские военные уничтожили два вентиляционных ствола шахты в пригороде Красноармейска. Оба промышленных объекта были взорваны при бегстве ВСУ с позиций.

Ранее в ВСУ признали нецелесообразность боев за северные окраины Димитрова.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!