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Стало известно об ударе Украины по инфраструктуре одной из главных угольных шахт

Кимаковский: ВСУ ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украина атаковала инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное к западу от Красноармейска в Донецкой народной республике на Красноармейском направлении. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления «Покровское», — сказал он.

Кимаковский добавил, что также ВСУ уничтожили два вентиляционных ствола шахты в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, оба промышленных объекта взорвали украинские военные при бегстве с позиций.

Шахтоуправление «Покровское» находится в 15 км к западу от Красноармейска. Оно является крупнейшим угольным предприятием. Шахта специализируется на добыче коксующегося угля.

До этого Кимаковский заявил, что взятие под контроль населенного пункта Новоукраинка в ДНР позволяет выровнять линию фронта в направлении села Новопавловка на границе с Днепропетровской областью.

Ранее в ВС РФ заявили о контроле над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

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