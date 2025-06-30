Кимаковский: ВСУ ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР

Украина атаковала инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное к западу от Красноармейска в Донецкой народной республике на Красноармейском направлении. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления «Покровское», — сказал он.

Кимаковский добавил, что также ВСУ уничтожили два вентиляционных ствола шахты в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, оба промышленных объекта взорвали украинские военные при бегстве с позиций.

Шахтоуправление «Покровское» находится в 15 км к западу от Красноармейска. Оно является крупнейшим угольным предприятием. Шахта специализируется на добыче коксующегося угля.

До этого Кимаковский заявил, что взятие под контроль населенного пункта Новоукраинка в ДНР позволяет выровнять линию фронта в направлении села Новопавловка на границе с Днепропетровской областью.

Ранее в ВС РФ заявили о контроле над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.