В Финляндии рассказали, откуда летели нарушивние границу страны дроны

Погранохрана Финляндии: нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию

По данным финской пограничной охраны, беспилотники, которые в воскресенье вторглись в воздушное пространство Финляндии, вылетели с территории Украины и направлялись в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотники с очень высокой вероятностью вылетели с Украины. По утверждению погранохраны, дроны летели с юга на северо-восток страны.

В ведомстве уточнили, что дроны покинули воздушное пространство Финляндии в направлении России, но их возможное место назначения неизвестно.

3 мая Финляндия ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в воздушном пространстве страны.

В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Ранее несколько украинских дронов нарушили воздушное пространство Финляндии, один из них упал близ Коуволы.я