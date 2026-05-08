Энергодар полностью обесточен

В Энергодаре пропало электроснабжение
Город Энергодар, который является спутником Запорожской АЭС, остался без электроснабжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, город полностью обесточен. Причины отключения электроэнергии сейчас выясняют специалисты.

В начале мая украинские войска порядка 20 раз атаковали Энергодар. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что пострадавших среди жителей города нет.

По его словам, оперативные службы работают, обследуют территорию. Проводится оценка нанесенного ущерба. При этом опасность повторных ударов сохраняется.

В середине апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что обстрелы Запорожской АЭС возобновились сразу после пасхального перемирия. В ночь на 14 апреля губернатор региона сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области.

Ранее глава «Росатома» сообщил о крайне сложной ситуации на ЗАЭС.

 
