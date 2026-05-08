Командование ВСУ уличили в продаже автомобилей погибших бойцов

ТАСС: в Харькове и Сумах появились десятки «черных рынков» автомобилей
Pavlo Palamarchuk/Reuters

В Харькове и Сумах появились десятки «черных рынков», где командиры вооруженных сил Украины (ВСУ) сбывают автомобили погибших солдат. Об это ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, после гибели украинского военнослужащего командование бригады присваивает себе его личный автотранспорт, после чего, через подставных лиц, выставляет на продажу.

Он добавил, что в отдельных случаях украинские офицеры звонят родственникам погибшего или пропавшего без вести и сообщают, что подразделению крайне необходим этот автомобиль.

До этого военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что в ВСУ открывают огонь по солдатам, которые отказываются покидать тыловые позиции и отправляться на линию боевого соприкосновения. По его словам, один из его сослуживцев отказался идти на передовую и остался в тыловой позиции. Пленный солдат подчеркнул, что впоследствии отказника «пустили в расход» другие военные ВСУ.

26 марта в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго». Более 40 бойцов этого соединения отказались выполнять задачи на фронте.

Ранее в Раде предложили официально разрешить откупаться от мобилизации.

 
