В Липецкой области ребенок пострадал из-за дрона

Губернатор Артамонов: в Ельце ребенок пострадал после падения обломков БПЛА
Девятилетний мальчик получил ранения в результате атаки беспилотника в Елец. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над городом. После падения обломков был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, а ребенок получил ранения осколками стекла.

Губернатор уточнил, что жизни мальчика ничего не угрожает. Медики быстро оказали ему помощь, госпитализация не понадобилась.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Власти региона пообещали помочь жителям восстановить поврежденное имущество и при необходимости оказать дополнительную поддержку.

В Минобороны России сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника над регионами страны. Также ВСУ атаковали Ростовскую область с применением ракет и дронов — там были повреждены жилые дома, произошли пожары и разрушения складов, однако пострадавших не было. Над Севастополь сбили четыре беспилотника.

Кроме того, беспилотники атаковали промышленные площадки Пермского края, сотрудников предприятий эвакуировали.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
