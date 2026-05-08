Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Губернатор рассказал об атаке беспилотников на Ярославль

Евраев: силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку БПЛА на подлете к Ярославлю
Станислав Красильников/РИА Новости

Ночная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена на подлете к Ярославлю. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атака была отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Евраев добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Губернатор подчеркнул, что на территории региона могут находиться обломки дронов, которые будут важны для следствия. Он предупредил местных жителей не приближаться к ним, а также сообщить об их местонахождении по номеру 112.

Ночью Евраев сообщил, что в регионе действует режим беспилотной опасности.

Также Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в промежутке с 20:00 до 0:00 мск сбили 95 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!