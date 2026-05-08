Губернатор рассказал об атаке беспилотников на Ярославль

Евраев: силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку БПЛА на подлете к Ярославлю

Ночная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена на подлете к Ярославлю. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атака была отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Евраев добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Губернатор подчеркнул, что на территории региона могут находиться обломки дронов, которые будут важны для следствия. Он предупредил местных жителей не приближаться к ним, а также сообщить об их местонахождении по номеру 112.

Ночью Евраев сообщил, что в регионе действует режим беспилотной опасности.

Также Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в промежутке с 20:00 до 0:00 мск сбили 95 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.