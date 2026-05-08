Режим беспилотной опасности ввели в Ярославской области

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях», — добавил губернатор.

По его словам, учреждения региона работают в штатном режиме, подразделения Минобороны России и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки, добавил Евраев.

До этого в министерстве обороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 0:00 мск сбили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

В ночь на 7 мая над 21 регионом России, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей были уничтожены 347 украинских беспилотников.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.