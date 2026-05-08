В Минобороны РФ рассказали о сбитых за вечер беспилотниках

Минобороны: за четыре часа над регионами России сбили 95 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа 7 мая сбили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 0:00 мск.

Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, добавили в ведомстве.

В ночь на 7 мая над 21 регионом РФ, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей нейтрализовали 347 украинских беспилотников.

Также 7 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в административном центре региона в результате атаки украинских БПЛА был поврежден многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Кроме того, в Пермском муниципальном округе оказалось повреждено административное здание. Один мужчина пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА.