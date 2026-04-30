Военкор описал ситуацию под Константиновкой

Вооруженные силы России приступили к ключевой операции по взятию под контроль Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военкор Добровольческого корпуса МО РФ Павел Кукушкин. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Кроме того, активные боевые действия наблюдаются на Запорожском и Сумском направлениях, отметил журналист.

«На Константиновском направлении группировка «Юг» достаточно активно сужает полуохват вокруг самого города. И продвигается внутри городской застройки. Вот, накануне Ильиновку освободили. Это небольшое село, но очень важное, оно вплотную прилегает с запада к Константиновке. И вот теперь у нас есть возможность заходить с двух сел», — рассказал Кукушкин.

Он добавил, что российские войска уже заходят в городскую застройку. Активную боевую работу ведут и летчики, уничтожая ФАБами крупные скопления живой силы и техники противника.

Накануне стало известно, что бойцы группировки российских войск «Юг» поразили склад с боеприпасами и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.

По данным Минобороны РФ, операторы дронов в ходе воздушной разведки обнаружили склад боеприпасов украинских войск и передали координаты цели сослуживцам. Удары по постройке были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Константиновке ликвидировали диверсантов ВСУ и пункты управления БПЛА.