Военный аналитик объяснил важность освобождения Покаляного в Харьковской области

Онуфриенко: взятие Покаляного откроет ВС РФ путь на Белый Колодезь под Харьковом
Освобождение населенного пункта Покаляное в Харьковской области позволит Вооруженным силам РФ создать условия для дальнейшего продвижения в южном направлении — в сторону Белого Колодезя. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой «Взгляд».

«Выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул... Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону», — сказал Онуфриенко.

Он отметил, что сейчас российские силы контролируют не только село Покаляное, но и высоты к северу от него. Это расширяет возможности применения беспилотников и позволяет оказывать давление на противника с нескольких направлений, добавил эксперт.

1 мая Минобороны России сообщило, что подразделения 71-й мотострелковой бригады группировки «Север» выбили украинские формирования из Покаляного в Харьковской области. ВСУ пытались удержать село за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики были уничтожены. В ведомстве отметили, что войска продолжают продвигаться и расширять полосу безопасности вдоль государственной границы РФ.

За прошедшую неделю бойцы «Севера» взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Два из них — Землянки и Бочково — расположены на территории Харьковской области, три — Таратутино, Корчаковка и Новодмитровка — находятся в Сумской области.

Ранее в Харьковской области бесследно исчезли несколько подразделений ВСУ.

 
