ВС Мали нанесли авиаудар по скоплению боевиков в регионе Мопти

Вооруженные силы Мали нанесли авиаудар в районе Мопти, в результате которого были уничтожены 12 боевиков. Об этом пишет РИА Новости.

«Шестого мая 2026 года ВС Мали нанесли авиаудар по скоплениям террористов в нескольких километрах от населённого пункта Уро Моди в регионе Мопти. В результате было уничтожено 12 террористов и их транспортные средства, а именно мотоциклы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

2 мая Мали вместе с Нигером и Буркина-Фасо провели серию массированных авиаударов по позициям экстремистов на севере Мали. Атакованными оказались лагеря вооруженных групп в районах Сикасо и Куликоро.

28 апреля джихадистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанная с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), объявила о начале «тотальной осады» столицы Мали — Бамако. До этого в Минобороны России сообщали, что боевики JNIM и «Фронт освобождения Азавада» атаковали Бамако и ряд крупных городов страны — Севаре, Гао и Кидаль — пытаясь взять под контроль ключевые административные и военные объекты, включая президентский дворец.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали.