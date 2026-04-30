В Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали

Песков: Россия продолжит борьбу с терроризмом и экстремизмом в Мали

Россия продолжит в Мали борьбу с терроризмом и экстремизмом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия там (в Мали — прим.ред.) присутствует, собственно, в связи с той необходимостью, которая заявляется действующей властью», — подчеркнул представитель Кремля.

Министерстве обороны России ранее сообщили, что 25 апреля боевики группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Фронт освобождения Азавада» атаковали Бамако и крупные малийские города Севаре, Гао и Кидаль. Они пытались взять под контроль ключевые административные и военные объекты, в том числе дворец президента Мали.

Кроме того, повстанцами был устранен глава минобороны страны Садио Камара: он не выжил при атаке начиненного взрывчаткой шахид-мобиля возле своей резиденции на военной базе Кати на окраине Бамако.

По данным российского министерства обороны, напавшие на Мали боевики проходили обучение у европейских и украинских инструкторов.

Ранее президент Мали встретился с послом РФ на фоне обострения обстановки в стране.