Чемезов рассказал Путину о новом ударном БПЛА «Скальпель»

«Ростех» в 2025 году создал новый маневренный ударный беспилотник «Скальпель»
Маневренный ударный беспилотник «Скальпель» был разработан в 2025 году госкорпорацией «Ростех». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В прошлом году создали новый беспилотник... И новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель» очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место», — сказал он, выступая с докладом Путину об итогах работы компании за 2025 год.

Чемезов также рассказал о разработке барражирующих боеприпасах «Куб-2» и «Куб-10». Они имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть, добавил гендиректор корпорации.

До этого сообщалось, что концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты, предназначенные для размещения, обслуживания и автоматизации запуска беспилотников-перехватчиков.

Ранее в России создали комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов.

 
