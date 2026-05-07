Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Дронопорты для БПЛА-перехватчиков разработали в России

ТАСС: Алмаз-Антей представил инновационные дронопорты для БПЛА
Сергей Бобылев/РИА Новости

Концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты, предназначенные для размещения, обслуживания и автоматизации запуска беспилотников-перехватчиков. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

По его словам, создание и интеграция таких дронопортов в системы безопасности объектов критической инфраструктуры — это новое направление работы. Размещение парка дронов-перехватчиков позволяет сократить время реакции на угрозу и повысить эффективность их применения благодаря автоматизации процессов запуска, посадки и технического обслуживания, отметил Савицкий.

Он также добавил, что у концерна есть несколько уникальных разработок — специальные дронопорты для БПЛА-перехватчиков, а также идеи по их внедрению в системы безопасности различных объектов.

До этого сообщалось, что в России создали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z», которая способна самозатягивать прорывы после удара. В момент, когда беспилотник подрывается на полотне, конструкция сети, выполненная в форме латинской буквы Z, не разрывается, а сползает, и соседние ячейки смещаются, заполняя образовавшееся пространство.

Ранее «Ростех» показал комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!