Дронопорты для БПЛА-перехватчиков разработали в России

Концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты, предназначенные для размещения, обслуживания и автоматизации запуска беспилотников-перехватчиков. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

По его словам, создание и интеграция таких дронопортов в системы безопасности объектов критической инфраструктуры — это новое направление работы. Размещение парка дронов-перехватчиков позволяет сократить время реакции на угрозу и повысить эффективность их применения благодаря автоматизации процессов запуска, посадки и технического обслуживания, отметил Савицкий.

Он также добавил, что у концерна есть несколько уникальных разработок — специальные дронопорты для БПЛА-перехватчиков, а также идеи по их внедрению в системы безопасности различных объектов.

До этого сообщалось, что в России создали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z», которая способна самозатягивать прорывы после удара. В момент, когда беспилотник подрывается на полотне, конструкция сети, выполненная в форме латинской буквы Z, не разрывается, а сползает, и соседние ячейки смещаются, заполняя образовавшееся пространство.

Ранее «Ростех» показал комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов.