На крыше жилого дома в Перми произошел взрыв

Baza: в Перми произошел взрыв в жилом доме, объявлена беспилотная опасность

В жилом доме в Перми произошел взрыв. В городе объявлена угроза атаки вражеских беспилотников, сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что взрыв произошел на крыше жилой многоэтажки в южной части города. На месте происшествия работают экстренные службы.

Местные жители сообщили, что слышали громкие хлопки над городом. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что взрывы раздались в районе Крохалевки и в Индустриальном районе.

После объявления беспилотной опасности в школах началась эвакуация. Как стало известно, ученики прячутся в подвалах. Пермский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов. Введен план «Ковер».

5 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в жилую многоэтажку в Чебоксарах. В результате не выжил один человек, также есть пострадавшие. В городе была приостановили работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

Уточнятся, что жилой дом атаковал беспилотник типа «Лютый», боевая часть которого составляет около 60 кг.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.