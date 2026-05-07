Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

На крыше жилого дома в Перми произошел взрыв

Baza: в Перми произошел взрыв в жилом доме, объявлена беспилотная опасность
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В жилом доме в Перми произошел взрыв. В городе объявлена угроза атаки вражеских беспилотников, сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что взрыв произошел на крыше жилой многоэтажки в южной части города. На месте происшествия работают экстренные службы.

Местные жители сообщили, что слышали громкие хлопки над городом. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что взрывы раздались в районе Крохалевки и в Индустриальном районе.

После объявления беспилотной опасности в школах началась эвакуация. Как стало известно, ученики прячутся в подвалах. Пермский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов. Введен план «Ковер».

5 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в жилую многоэтажку в Чебоксарах. В результате не выжил один человек, также есть пострадавшие. В городе была приостановили работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

Уточнятся, что жилой дом атаковал беспилотник типа «Лютый», боевая часть которого составляет около 60 кг.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!