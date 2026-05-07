Стало известно о повреждении атакованного дроном жилого дома в Перми

Mash: в подвергшемся атаке БПЛА доме в Перми выбило окна на шести этажах

Кирпичная кладка многоквартирного дома в Перми, в который врезался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), оказалась частично разрушена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, всего в здании 17 этажей и четыре подъезда. В результате удара на шести верхних этажах выбило стекла.

«Никто не пострадал. На месте прилета работают все экстренные службы», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что жители города продолжают сообщать о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Характерные звуки раздаются в Индустриальном районе, а также в микрорайонах Запруд и Крохалевка.

7 мая Telegram-канал Baza написал, что на крыше многоквартирного жилого дома на юге Перми произошел взрыв. ЧП случилось на фоне объявленной в городе угрозы атаки БПЛА. После введения особого режима в местных школах началась эвакуация. Аэропорт Перми приостановил прием и отправку самолетов в связи с введением плана «Ковер».

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили более 300 украинских дронов над территорией России. В ряде регионов объявлялась ракетная опасность. После атак в Брянской области выявили повреждение двух многоквартирных домов, есть пострадавшие. В Тверской области из-за повреждения пятиэтажного жилого дома эвакуировали 350 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский БПЛА атаковал служебный микроавтобус в Белгородской области.