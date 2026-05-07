Жителей нескольких городов Татарстана предупредили о возможной атаке БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в трех городах Татарстана. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

О возможной опасности предупредили жителей Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.

«Необходимо принять меры безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Утром 7 мая в министерстве обороны России рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА самолетного типа. Атаку отражали с 21:00 до 7:00 мск. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Каспийского, Азовского и Черного морей. Также дроны сбили в Крыму, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае и 11 областях. Среди них — Ростовская, Воронежская, Липецкая, Брянская, Новгородская, Пензенская, Калужская, Белгородская, Орловская, Волгоградская и Курская.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны также ликвидировали несколько беспилотников, направлявшихся к российской столице. На места падения обломков выезжали сотрудники экстренных служб.

