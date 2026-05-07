На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

Еще три беспилотника сбиты на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбиты три БПЛА», — написал он, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ночью он сообщал, что силы ПВО сбили не менее восьми беспилотников, летевших на Москву. На это фоне аэропорты Внуково и Шереметьево ограничили прием и отправку самолетов.

Утром губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке, в 12 районах области были перехвачены более 30 беспилотников.

Кроме того, ночью БПЛА атаковали Ржев Тверской области, в результате чего были повреждены три многоэтажных дома и эвакуированы 350 человек.

Ранее жителей Ленобласти предупредили о перебоях с мобильным интернетом из-за БПЛА.