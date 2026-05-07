Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке, в 12 районах области были перехвачены более 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Дроны атаковали Миллеровский,Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала, она будет уточняться, отметил губернатор.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется, добавил он.

До этого три многоэтажных дома были повреждены в Ржеве Тверской области из-за атаки беспилотников. В одном из пятиэтажных домов повреждена плита кровельного перекрытия, также частично выбиты окна в этом и двух соседних зданиях.

После этого в пункты временного размещения вывезли 350 человек, включая 60 детей, сообщил губернатор региона Виталий Королев.

Ранее жителей Ленобласти предупредили о перебоях с мобильным интернетом из-за БПЛА.