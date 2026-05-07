Жителей Ленобласти предупредили о перебоях с мобильным интернетом из-за БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что скорость мобильного интернета может быть снижена.

В ночь на 7 мая полеты временно ограничили 14 российских аэропортов. Такие меры из соображений безопасности были приняты в воздушных гаванях Калуги, столичных Внуково и Шереметьево, Ярославля, Геленджика и Краснодара, Саратова, Пскова, Иванова, Ульяновска, Сочи, Тамбова и Самары. А аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Это произошло на фоне налетов БПЛА на Таганрог, Брянск, Тулу, Сочи и Адлер. Кроме того, над Сочи, Адлером и федеральной территорией «Сириус» произошла волна взрывов на фоне воздушной атаки. Местные жители слышали громкие звуки и видели вспышки со стороны Черного моря.

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.