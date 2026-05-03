Армия

Над Брянской областью уничтожили десятки БПЛА

В Брянской области уничтожили еще 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 25 вражеских БПЛА самолетного типа», — уточнил он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого Богомаз сообщил в Telegram-канале о ликвидации 19 дронов над Брянской областью.

В ночь на 3 мая в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью ВСУ был морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего прошлой ночью над 16 регионами России сбили 334 украинских беспилотника. В Смоленске обломки упали на многоквартирный дом, пострадала семья из трех человек. БПЛА пытались долететь и до столицы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин наделил таможенников правом уничтожать беспилотники.

 
