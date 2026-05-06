Обвиняемый в хищениях депутат ушел на СВО

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, обвиняемый в хищении 37 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, проходит службу в зоне специальной военной операции (СВО) в составе полка «Ахмат». Об этом на судебном заседании по продлению мер пресечения заявила его адвокат Марина Пятенок, пишет ТАСС.

«Командование войсковой части заявляет ходатайство о приостановлении производства по делу в отношении рядового вооруженных сил Малькевича и отмене меры пресечения в виде запрета определенных действий в связи с заключением контракта о прохождении военной службы и направлением его для участия в боевых действиях», — сказала Пятенок.

Она назвала номер войсковой части, который соответствует мотострелковому полку «Север-Ахмат». К ходатайству были приложены копии контракта, приказов о зачислении на службу и отправке в зону СВО.

Судья отметила, что фигурант был уведомлен о заседании, однако не явился, что расценивается как неуважение к суду. Рассмотрение ходатайства отложено на предварительное слушание, которое состоится 15 мая в закрытом режиме. До этого момента мера пресечения в виде запрета определенных действий остается в силе.

В октябре 2025 года членство Малькевича в «Единой России» приостановили из-за разбирательств в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Малькевич кроме своей парламентской работы известен как бывший директор телеканала «Санкт-Петербург». Его и еще четырех человек обвиняют в хищении 37 млн рублей из городского бюджета.

