Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Обвиняемый в хищениях депутат ушел на СВО

Экс-депутат Заксобрания Петербурга Малькевич ушел на СВО в полк «Ахмат»
Фото из личного архива

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, обвиняемый в хищении 37 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, проходит службу в зоне специальной военной операции (СВО) в составе полка «Ахмат». Об этом на судебном заседании по продлению мер пресечения заявила его адвокат Марина Пятенок, пишет ТАСС.

«Командование войсковой части заявляет ходатайство о приостановлении производства по делу в отношении рядового вооруженных сил Малькевича и отмене меры пресечения в виде запрета определенных действий в связи с заключением контракта о прохождении военной службы и направлением его для участия в боевых действиях», — сказала Пятенок.

Она назвала номер войсковой части, который соответствует мотострелковому полку «Север-Ахмат». К ходатайству были приложены копии контракта, приказов о зачислении на службу и отправке в зону СВО.

Судья отметила, что фигурант был уведомлен о заседании, однако не явился, что расценивается как неуважение к суду. Рассмотрение ходатайства отложено на предварительное слушание, которое состоится 15 мая в закрытом режиме. До этого момента мера пресечения в виде запрета определенных действий остается в силе.

В октябре 2025 года членство Малькевича в «Единой России» приостановили из-за разбирательств в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Малькевич кроме своей парламентской работы известен как бывший директор телеканала «Санкт-Петербург». Его и еще четырех человек обвиняют в хищении 37 млн рублей из городского бюджета.

Ранее депутат из списка Forbes ушел на СВО.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!