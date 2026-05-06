Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

ВСУ попытались атаковать заправку в Энергодаре

Яшина: украинский дрон упал на автозаправочную станцию в Энергодаре
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотника атаковать автозаправочную станцию в городе — спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, однако дрон не сдетонировал. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Атаками на гражданские объекты, жилые дома и администрацию противник пытается посеять панику среди населения», — сказала Яшина.

Сегодня мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в одном из помещений здания администрации вспыхнул пожар в результате удара ВСУ. По его словам, населенный пункт подвергается непрекращающимся атакам врага.

Накануне Пухов рассказал, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации Энергодара. В результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники были своевременно эвакуированы. Пухов добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее МАГАТЭ зафиксировало ущерб после удара дрона ВСУ по лаборатории Запорожской АЭС.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!