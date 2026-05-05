МАГАТЭ зафиксировало ущерб после удара дрона по лаборатории Запорожской АЭС

После удара, нанесенного ВСУ, МАГАТЭ заявило о выявленных повреждениях в системе метеорологического наблюдения лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети Х.

Также в агентстве подчеркнули, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал проявлять максимально возможную военную сдержанность рядом со всеми ядерными объектами, чтобы предотвращать риски для безопасности.

Накануне по лаборатории был нанесён удар с использованием беспилотника, из‑за чего возникла угроза работе системы контроля. Теперь в сообщении МАГАТЭ говорится, что инспекционная группа агентства прибыла на объект спустя сутки после уведомления станции об атаке. По итогам визита эксперты установили, что повреждена часть метеорологического оборудования лаборатории, в результате оно больше не функционирует.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, недалеко от Энергодара. Станция является крупнейшей в Европе: она включает шесть энергоблоков по 1 ГВт каждый. В октябре 2022 года объект перешёл под контроль РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки переведены в режим холодного останова.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Киев и обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с президентом Украины.