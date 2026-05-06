Здание администрации Энергодара загорелось из-за удара ВСУ

В одном из помещений здания администрации Энергодара вспыхнул пожар в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Максим Пухов.

Он отметил, что населенный пункт подвергается непрекращающимся атакам врага. В последние дни особой целью противника является здание администрации, по которой целенаправленно и системно наносятся удары, уточнил чиновник.

«Сегодня после одной из атак произошло возгорание помещения [администрации] на восьмом этаже», — написал он.

Мэр добавил, что пожар был оперативно локализован, соответствующие службы сработали быстро и профессионально.

Накануне Пухов сообщил, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации Энергодара. По его словам, большая часть беспилотников была сбита на подлете.

Как отметил мэр, в результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники администрации были своевременно эвакуированы.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции Европы. В 2022 году в ходе специальной военной операции населенный пункт и станция перешли под контроль России.

Ранее в МИД России призвали вынести Украине суровый приговор из-за атак на Запорожской АЭС.