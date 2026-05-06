В ВСУ раскрыли, сколько беспилотников Fire Point смогли долететь до Москвы за год

За год только один из 3 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданных украинской компанией Fire Point, смог долететь до Москвы. Об этом заявил майор ВСУ Юрий Касьянов в своем Telegram-канале.

«Вчера FP-1 впервые долетел до Москвы... Ни один из других трех тысяч дронов, запущенных за год, не долетел», — написал он.

По словам Касьянова, запуск такого количества БПЛА обошелся бюджету Украины в $400 млн.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вслед за украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что беспилотники ВСУ могут пролететь над Красной площадью в День Победы. Он рассказал, что у Киева нет планов наносить удары во время шествия, однако дроны могут атаковать другие цели на территории России. В Госдуме заявили, что любая активность над столицей 9 мая будет расцениваться как угроза безопасности «с однозначным ответом». СМИ при этом написали о возможном ударе «Орешником» по целям на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что украинский беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Обошлось без пострадавших.

Ранее беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Чебоксарах.