Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В ВСУ раскрыли, сколько беспилотников Fire Point смогли долететь до Москвы за год

Майор ВСУ Касьянов: только 1 из 3000 дронов Fire Point смог долететь до Москвы
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

За год только один из 3 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданных украинской компанией Fire Point, смог долететь до Москвы. Об этом заявил майор ВСУ Юрий Касьянов в своем Telegram-канале.

«Вчера FP-1 впервые долетел до Москвы... Ни один из других трех тысяч дронов, запущенных за год, не долетел», — написал он.

По словам Касьянова, запуск такого количества БПЛА обошелся бюджету Украины в $400 млн.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вслед за украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что беспилотники ВСУ могут пролететь над Красной площадью в День Победы. Он рассказал, что у Киева нет планов наносить удары во время шествия, однако дроны могут атаковать другие цели на территории России. В Госдуме заявили, что любая активность над столицей 9 мая будет расцениваться как угроза безопасности «с однозначным ответом». СМИ при этом написали о возможном ударе «Орешником» по целям на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что украинский беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Обошлось без пострадавших.

Ранее беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Чебоксарах.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!