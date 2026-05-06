ВСУ обвинили в нарушении приказа Зеленского

Кимаковский: ВСУ устраивают провокации после начала перемирия Зеленского
ВСУ устраивают провокации по всей линии фронта в период действия перемирия, объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«На всей линии фронта идут серьезные провокации со стороны противника, особенно, в тех местах, где стоят националистические бригады», — сказал он.

В полночь 6 мая вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским в одностороннем порядке перемирие. В этот же день глава МИД Украины обвинил Россию в нарушении «режима прекращения огня».

Зеленский также заявил, что Россия сорвала объявленное Украиной перемирие. При этом он не уточнил, будет ли Киев соблюдать предложенный Россией «режим тишины» 8-9 мая.

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала обвинения в адрес России со стороны Зеленского о нарушении перемирия провокацией. Она отметила, что сама Украина не соблюдает свое же перемирие, продолжая обстрелы городов России и мирных жителей.

Ранее в России вычислили ловушку Зеленского в преддверии Дня Победы.

 
