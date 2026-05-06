В Госдуме назвали провокацией слова Зеленского о нарушении Россией «перемирия»

Обвинение в адрес России со стороны украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Москва якобы нарушила установленный Киевом режим «прекращения огня» на 5-6 мая, является провокацией киевского режима. Сама Украина не соблюдает свое же перемирие, продолжая обстрелы городов России. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Провокация. Понятно, что многие сейчас ждут как раз каких-то провокаций на 9 Мая, к сожалению. Не хотелось бы, конечно, чтобы это случилось. Мы про перемирие на 8 и 9 мая говорили. Они на 5-6 мая. Он обвиняет, что якобы Россия нарушила... Обвинять нас в этом, это странно. Они просто, конечно, провоцируют. Они, наверное, хотят себя оправдать, что если что-то будет применено... Как будто у них было перемирие. Рассказывать-то не надо», — сказала парламентарий.

Журова напомнила, что Украина сама не соблюдала никакое перемирие ввиду продолжающихся обстрелов российских городов и мирных жителей.

«В Ленинградской области, где я нахожусь сейчас, прилетает каждый день. Я знаю, что сегодня пять человек погибли в Джанкое. Поэтому о чем мы говорим?», — заявила она.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х обвинил Россию в нарушении «режима прекращения огня», который был установлен в одностороннем порядке Владимиром Зеленским в ночь с 5 на 6 мая.

Сам Зеленский заявил, что Россия сорвала объявленное Украиной перемирие

При этом, будет ли Киев соблюдать предложенный Россией режим тишины 8-9 мая, Зеленский уточнять не стал.

Ранее в Совфеде пригрозили Украине на случай срыва перемирия 9 Мая.