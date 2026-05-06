На Украине нашли двух пропавших российских офицеров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что двое российских военных, которые больше года числились пропавшими без вести, были найдены в украинском плену. Ее слова на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе передает РИА Новости.

«Буквально вчера я получила… из Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен», — сказала омбудсмен после возлодения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.

Москалькова отметила, что благодаря усилиям сотрудников ее аппарата удалось не только найти российских военных, но и получить с украинской стороны их фотографии и письма родным и близким.

До этого омбудсмен заявила о проходящих переговорах по очередному обмену пленными с Украиной.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Как рассказали в министерстве обороны России, вернувшиеся военные сначала находились в Белоруссии, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Вечером в тот же день самолет Ил-76МД, который транспортировал освобожденных бойцов, приземлился в Московской области.

Ранее участник СВО почти год пробыл в украинском плену, считаясь пропавшим.