Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

На Украине нашли двух пропавших российских офицеров

Москалькова: два пропавших российских офицеров найдены в украинском плену
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что двое российских военных, которые больше года числились пропавшими без вести, были найдены в украинском плену. Ее слова на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе передает РИА Новости.

В среду Москалькова и сотрудники ее аппарата в

«Буквально вчера я получила… из Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен», — сказала омбудсмен после возлодения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.

Москалькова отметила, что благодаря усилиям сотрудников ее аппарата удалось не только найти российских военных, но и получить с украинской стороны их фотографии и письма родным и близким.

До этого омбудсмен заявила о проходящих переговорах по очередному обмену пленными с Украиной.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Как рассказали в министерстве обороны России, вернувшиеся военные сначала находились в Белоруссии, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Вечером в тот же день самолет Ил-76МД, который транспортировал освобожденных бойцов, приземлился в Московской области.

Ранее участник СВО почти год пробыл в украинском плену, считаясь пропавшим.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!