Европейская страна предложила свою помощь в патрулировании неба над Балтикой

Калиняк: Словакия намерена помочь НАТО в патрулировании неба над Балтикой
Словакия рассчитывает принять участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Об этом заявил словацкий вице-премьер Роберт Калиняк на конференции по обороне в Варшаве, передает Reuters.

«До конца следующего года, то есть до 2027 года, мы хотели бы участвовать в патрулировании воздушного пространства Балтийского региона», — сказал политик.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к организации. Государства-члены Североатлантического альянса оказывают поддержку странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство.

В марте сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия якобы открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии заверили, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что появившаяся в СМИ информация о выдаче официального разрешения на использование воздушного пространства страны украинскими БПЛА не соответствует действительности.

Ранее Франция разместила истребители рядом с границей РФ.

 
