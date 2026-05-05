В Калининградской области могут ограничить интернет на несколько дней

В Калининградской области могут быть ограничения связи до 9 мая

В Калининградской области в период по 9 мая возможны ограничения в работе связи и мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры региона.

«Это связано с обеспечением безопасности в праздничные дни», — уточнили в министерстве.

Кроме того, не исключены и перебои в работе банковских терминалов. Гражданам рекомендовали заранее продумать свои финансовые операции.

5 мая сообщалось, что блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Министерство цифрового развития сообщило, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.

В Москве с 5 по 9 мая введены ограничения на работу мобильного интернета, связанные с мерами безопасности при подготовке к празднованию Дня Победы.

В ночь на 5 мая интернет также пропал в Санкт-Петербурге. Местные жители жаловались на работу мобильных приложений.

Ранее россиянам разъяснили последствия прогула работы из-за сбоя интернета.