Иран отверг обвинения в нанесении ударов по ОАЭ

МИД Ирана отверг обвинения в нанесении ракетных ударов по ОАЭ

Министерство иностранных дел Ирана отвергает обвинения в нанесении ракетных ударов по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в заявлении внешнеполитическое ведомство.

«Мы отвергаем ложные заявления Абу-Даби относительно запуска Ираном ракет и беспилотников в направлении ОАЭ», — говорится в заявлении.

МИД Ирана добавил, что оборонительные действия ВС Ирана ориентированы на устранение злонамеренных действий США.

5 мая в министерстве обороны ОАЭ заявили, что силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет в среду, 6 мая, закрытые консультации в связи с недавними ударами по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее в школах ОАЭ ввели дистанционный режим работы.