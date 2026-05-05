В ОАЭ рассказали об атаке со стороны Ирана

Минобороны ОАЭ: эмираты отражают удары ракет и беспилотников Ирана
Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана. Об этом сообщает министерство обороны ОАЭ в соцсети X.

«В настоящее время системы ПВО страны активно перехватывают ракетные удары и беспилотные летательные аппараты, поступающие из Ирана», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что звуки, которые можно услышать в различных районах страны, являются результатом действий систем ПВО против баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет в среду, 6 мая, закрытые консультации в связи с недавними ударами по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В понедельник, 4 мая, Минобороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. Власти также пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

Ранее в школах ОАЭ ввели дистанционный режим работы.

 
