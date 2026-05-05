Совбез ООН проведет закрытое заседание по атакам на ОАЭ

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет в среду, 6 мая, закрытые консультации в связи с недавними ударами по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

В понедельник, 4 мая, Минобороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. Власти также пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

Позже Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями заявило, что силы противовоздушной обороны страны реагируют на «ракетную угрозу».

Ранее в школах ОАЭ ввели дистанционный режим работы.