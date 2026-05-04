В школах ОАЭ ввели дистанционный режим работы

Минобразования ОАЭ: школы эмиратов переходят на дистанционный режим с 5 по 8 мая

Все школы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Об этом сообщает министерство образования ОАЭ в соцсети X.

«Ведомство объявляет о решении о переходе на систему дистанционного обучения начиная с вторника, 5 мая 2026 года, и до пятницы, 8 мая 2026 года, для учащихся, педагогического и административного персонала в детских садах и всех государственных и частных школах на территории страны», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что данная мера была принята в целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников сферы образования. Для определения необходимости продления режима будет проведена повторная оценка ситуации будет проведена 8 мая.

В понедельник, 4 мая, Минобороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. Власти также пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

Ранее в Иране заявили, что не атаковали Эмираты.