В Минобороны назвали число сбитых беспилотников над Россией днем 5 мая

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили 88 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени российские военные уничтожили вражеские дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Чувашской Республикой.

Утром 5 мая в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ночью сбили уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе на подлете к Москве. Мэр Сергей Собянин заявлял, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон на подлете к столице. На этом фоне московские и другие аэропорты страны вводили ограничения на полеты.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.