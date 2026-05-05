В Москве сообщили о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА

Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидирован беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

Незадолго до этого ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев сообщил, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

4 мая в пресс-службе министерства обороны России рассказали, что за пять часов силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов. По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 мск БПЛА ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Московском регионе.

Ранее взрывы произошли над Казанью.