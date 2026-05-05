Самолет ВВС Швеции кружит над Черным морем

Самолет Gulfstream IV, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Швеции, уже более пяти часов кружит над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно данным сервиса, борт вылетел из Бухареста в 9 утра, затем кружил в западной части Черного моря, после чего траектория его полета сосредоточилась в центральной части акватории.

Уточняется, что в настоящее время Gulfstream сделал уже несколько кругов с запада на восток, находясь на высоте чуть более 13 тыс. метров, не пересекая при этом установленные воздушные коридоры для гражданской авиации и не входя в воздушное пространство какой-либо из стран.

Шведский Gulfstream уже не первый раз кружит над Черным морем. Так, 25 апреля, борт заметили над нейтральными водами в западной части акватории.

16 марта британский самолет-разведчик совершил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма. Это был Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с базы Уэддингтон в Соединенном Королевстве, после чего пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

Ранее патрульный самолет США пролетел над Черным морем.