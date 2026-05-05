Кимаковский: ВСУ несут колоссальные потери в Харьковской области
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в Харьковской области.

По словам Кимаковского, группировка «Запад» эффективно действует против украинских войск. Сейчас главная цель — вытеснить силы противника. Также он отметил, что Украина каждую неделю теряет более батальона личного состава.

«Когда цифры смотрю, то, конечно, иногда ужасаюсь, сколько они людей кладут, колоссальные потери [у ВСУ]», — сказал советник главы ДНР.

До этого российские силовики сообщали о значительных потерях ВСУ в Сумской области. За месяц боев под Сумами практически полностью уничтожена рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Информацию о потерях получили в результате анализа некрологов украинских военных.

Кроме того, 27 апреля ВСУ понесли колоссальные потери в боях у Гуляйполя в Запорожской области при попытке удержать контроль над населенным пунктом Воздвижевка.

Ранее иностранные бойцы ВСУ пожаловались на «чуму».

 
