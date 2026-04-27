Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в боях у Гуляйполя в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

Речь о попытках украинского командования сохранить контроль над населенным пунктом Воздвижевка. В ходе боев за нее 210-й штурмовой полк и штрафное подразделение «Шквал» ВСУ потеряли большое количество личного состава. Российские войска нанесли по противнику многочисленные удары фугасными авиационными бомбами и беспилотниками-камикадзе.

23 апреля сообщалось, что переброшенные накануне в Сумскую область подразделения штурмового полка «Скала» ВСУ понесли потери.

5 апреля пленный украинский военнослужащий сообщил, что рота ВСУ понесла значительные потери за две недели при попытке штурма населенного пункта Сладкое в Запорожской области.

