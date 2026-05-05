Очевидцы рассказали о последствиях ударов БПЛА по Белгороду

Очевидцы сообщили о крупных столбах дыма в Белгороде

Крупный столб дыма поднялся над Белгородским районом в городе Белгороде. Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

«Столб дыма виднеется в Белгороде», — пишет «Жесть Белгород».

На опубликованных кадрах видны темные сгустки дыма.

Утром 5 мая министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Белгородской областью.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Грайворон Грайворонского округа от удара FPV-дрона ранен мирный житель. Пострадавшему диагностировали осколочные ранения ног.

Так же 4 мая губернатор сообщил, что два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. По его словам, ударам подверглись пять муниципалитетов региона.

