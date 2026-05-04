Губернатор Белгородской области рассказал о пострадавших при атаке на регион

Павел Лисицын/РИА Новости

Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атакам подверглись пять муниципалитетов области.

Один мужчина получил минно-взрывную и осколочные травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата по грузовому автомобилю на участке дороги Шебекино — Белгород. Другой житель региона пострадал в Шебекинском округе в селе Белянка в результате удара дрона по территории предприятия. У мужчины осколочное ранение руки, добавил Гладков.

До этого в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 регионами России.

В ночь на 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, которые летели на столицу. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.

 
