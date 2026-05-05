Назван российский регион, который чаще всего атакуют ВСУ

Белгородская область в период с 27 апреля по 3 мая оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

По данным Мирошника, ежедневно регион атаковали от 100 до 130 БПЛА. Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском, Волоконовском, Валуйском и Грайворонском округах.

Мирошник добавил, что усилились атаки украинских беспилотников на гражданский транспорт.

Утром 5 мая министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над регионами РФ.

